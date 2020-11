Anderlecht gaat in Gent op zoek naar eerste reeks van drie overwinningen

AA Gent-Anderlecht zou eigenlijk altijd een topper moeten zijn, maar vooral bij de Buffalo's zitten ze niet meteen in een situatie waarbij ze hoog van de toren kunnen blazen.

Tot overmaat van ramp heeft nu ook corona toegeslagen binnen de club en ontbreekt trainer Wim De Decker normaal gezien nog zondag.

Aan motivatie zal er wel geen gebrek zijn, want er lopen nogal wat ex-werknemers van Anderlecht rond in de Ghelamco Arena. Interim-trainer Peter Balette heeft er vertrouwen in en hoopt dat het betere voetbal eindelijk ook beloond zal worden met puntenwinst.

Vincent Kompany heeft dan weer luxeproblemen, want hij heeft zowat 34 fitte spelers tot zijn beschikking. Maar veel wijzigingen tegenover de match tegen Antwerp moeten er niet verwacht worden. Kemar Lawrence deed het goed op de linksachter. Enkel Verschaeren zal weer in de ploeg komen ten koste van Mustapha Bundu.

