Spanning en sensatie: Beerschot laat leiding in Jupiler Pro League liggen na spektakelmatch met tien(!) goals in Kortrijk

KV Kortrijk en Beerschot hebben er een spektakel van gemaakt in het Guldensporenstadion. In een match met steeds wisselende kansen kregen we uiteindelijk een vooroorlogse score op ons bord.

"Het kan misschien wel een spaktekelmatch worden." Woorden van Yves Vanderhaeghe, de coach van KV Kortrijk die niet op de bank mocht zitten wegens een schorsing opgelopen in de Vlasico afgelopen maandag en werd vervangen door assistent Bart Meert. Ongewijzigde elftallen Vanderhaeghe had zijn troepen wel met een duidelijke opdracht de wei ingestuurd en dat leverde na acht minuten al een dubbele voorsprong op voor De Kerels: Jonckheere kon eerst aan de tweede paal binnenwerken, wat later kreeg ook Selemani heel veel tijd om voorbij Vanhamel te werken. Schaapjes op het droge? Allerminst, want bij Beerschot loopt natuurlijk ene Holzhauser rond die wel wat kan met een bal. Even voor rust schilderde hij een vrije trap op het hoofd van de snel ingevallen Bourdin en zo konden we gaan rusten met 2-1. En dan moest het echte spektakel eigenlijk nog gaan komen na de koffie. Holzhauser eerst met een strafschop om op gelijke hoogte te komen, een minuutje later Tissoudali al met de 2-3. Niet dat het daarbij zou blijven. Continu wisselende kansen Gueye werd tegen de grond gewerkt en zo kon ook Mboyo vanop de stip scoren, Gueye kon wat later zelfs Kortrijk opnieuw aan de leiding brengen in een wedstrijd waar de scenario's elke minuut bijna anders waren en ook de keepers echt nog wel wat werk hadden. Een nieuwe vrije trap van Holzhauser leidde een kwartier voor tijd via de lat de 4-4 van Bourdin in. Een suspens maakte zich meester van een kil en leeg Guldensporenstadion - uiterst zonde dat zo'n match zonder publiek moet worden gespeeld. Coulibaly aan de ene kant en De Sart aan de andere kant kwamen nog heel dicht bij doelpunt nummer 9 in een gekke match. Het was wachten tot minuut 88 alvorens Frans de 4-5 tegen de touwen kon koppen. Maar! In de vijf extra minuten kon Sainsbury alsnog Beerschot van de leidersplaats houden. "Het kan een spektakelmatch worden."