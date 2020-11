Van Damme redt tegen leider Charleroi punt voor KV Mechelen in partij met beauty's en onbegrijpelijke missers

Zowel KV Mechelen als Charleroi hebben vrijdagavond verschillende keren gedacht dat ze op weg waren naar een belangrijke driepunter. Het werd uiteindelijk een gelijkspel. Joachim Van Damme zorgde voor de 3-3 van op de stip en wiste zo de weggever van Kaboré uit.

Het eerste wapenfeit was meteen goed voor een doelpunt. Bij een vrije trap van Hairemans beging Fall, die in de muur stond, handspel. Hairemans mocht de bal dus enkele meters dichter leggen voor zijn voor zijn volgende poging en vlamde deze keer staalhard in het dak van het doel: 1-0 en het gedroomde scenario voor Malinwa.

Bij de eerste kans voor Charleroi was het echter ook raak. Rezaei liep simpel vrij bij een vrijschop van Morioka en kopte de gelijkmaker binnen. De competitieleider kwam nu bovendrijven, dreigde het meest en dwong de thuisploeg achteruit. Meteen na de 1-1 liet Nicholson een opgelegde kans liggen.

Terwijl de 1-2 in de lucht hing, stond het even voorbij het halfuur 2-1. Plots pakte De Camargo uit met een hele fraaie plaatsbal: een schitterende ingeving van de spits. Zo kantelde het spelbeeld ook weer, want op het einde van de eerste helft stapelde KVM de kansen op. De Camargo had mits een betere controle mogelijk een tweede keer kunnen scoren, Defour duwde van dichtbij onbegrijpelijk over en Storm schoot naast.

Als de misser van Defour onbegrijpelijk was, was die van Nicholson dat des te meer. De Jamaicaan trapte met zijn neus voor een lege goal over. Een concurrent voor de misser van het jaar, die al aan Vranckx leek toegewezen na de wedstrijd van KVM tegen KVO. Het was wel een teken dat Charleroi volop de druk opvoerde en dat had resultaat, met wat geluk. Vanlerberghe kopte een hoekschop ongelukkig in eigen doel.

In het rijtje missers was kon die van Kaboré ook tellen. De Burkinees speelde van aan de middenlijn veel en veel te kort terug. Zo stevende Gholizadeh alleen op doel af en kon die er simpel 2-3 van maken. Toch was niet alles verloren voor Malinwa. Na handspel van Willems en overleg met de VAR gaf Bert Put strafschop. Van Damme scoorde beheerst van op de stip de 3-3.