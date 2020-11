Trekt KV Mechelen de lijn door na draw in Brugge of is de competitieleider toch te sterk?

Tot ieders verrassing sprokkelde een door corona getroffen KV Mechelen een punt bij Club Brugge, na een gelijkmaker van Rob Schoofs. Een mentale opsteker voor Malinwa, dat dit nu wil omzetten in een driepunter in eigen huis. De tegenstand is wel weer niet min: competitieleider Charleroi.

Gezien de problemen rond Covid-19 in het Mechelse kamp en de nederlagen in de drie uitwedstrijden voordien, rekende nagenoeg niemand op een puntje in Jan Breydel. Dat werd wel behaald na een fraaie comeback en daar dient KV Mechelen ook op verder te bouwen om echt weg te geraken achteraan. Om de aansluiting te maken met de middenmoot hebben ze bij geel-rood echt eens de volle buit nodig.

Sporting Charleroi van zijn kant heeft tegen Cercle Brugge laten zien dat het nog altijd kan swingen. Het had net enkele mindere weken achter de rug. De Europese duels meegerekend hadden de Zebra's vier matchen op rij niet gewonnen. Charleroi staat nu wel weer aan de leiding in de competitie en zal die positie in Mechelen zeker willen verstevigen.

Engvall out

Bouzian, Shved, Van den Eynden, Vranckx en Wernersson zijn aan het einde van hun quarantaineperiode. Wel zitten ze nog niet in de selectie. Engvall is out door een ontsteking aan de rechterknie. Ook geen Coveliers bij Mechelen. Teodorczyk werkt aan zijn fysiek, maar is nog niet inzetbaar bij Charleroi. Ook over Diandy, Bruno en Goranov kan coach Belhocine niet beschikken.