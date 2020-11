Moedig Oostende kapseist met tien in het slot, Club Brugge hijst zich naast Charleroi aan de leiding

KV Oostende en Club Brugge schotelden ons op zondagnamiddag een interessante West-Vlaamse derby voor, met wisselende kansen en toch wel de nodige spanning.

Never change a losing team. Oostende verloor vorige week op bezoek bij Standard, Club Brugge na een 2 op 9 in de competitie in de midweek tegen Borussia Dortmund. En toch kozen Blessin en Clement voor dezelfde elf namen.

Wisselende kansen

Geen Deketelaere in de basis dus, jammer voor de kersverse Rode Duivel. Voorin rekende Clement op Diatta en Dennis, vooral die laatste verslikte zich een uur lang in heel wat ballen om zo gevaar voor zijn team eerder te voorkomen dan te ontwikkelen.

Blauw-zwart was wel op voorsprong gekomen: Mats Rits was bij een voorzet vanop links helemaal alleen gelaten en kon makkelijk tegen de touwen koppen. Dennis, Vormer en Diatta hadden de 0-2 een paar keer aan de voeten, maar botsten op een goed keepende Hubert.

Aan de overkant waren de Kustboys in het begin van de wedstrijd baas, maar na de 0-1 ietwat weggedeemsterd. Maar net in die minuten kon het wel de gelijkmaker scoren: Gueye hield het na enkele eerder spectaculaire pogingen simpel uit de draai, 1-1 bij de koffie.

Druk op de ketel

Na de pauze kwam Oostende nog extra geprikkeld uit de kleedkamers en dat leverde via Gueye en Sakala onder meer nog wat kansjes op. Ook Mignolet moest zich een paar keer onderscheiden in een al bij al aantrekkelijke pot voetbal waarin het wachten was op iemand die de ban zou breken.

Club Brugge zette gaandeweg meer druk en ging met de ingevallen Badji en De Ketelaere op zoek naar de 2-1, Oostende zette zijn afweergeschut in. Bataille werd uitgesloten na twee keer geel, waardoor blauw-zwart nog meer druk kon zetten en de Kustboys nog meer loopwerk kregen.

Tien minuten voor tijd werd het pantser gesloopt en kon Diatta de 1-2 van ver tegen de touwen poeieren, tot groot jolijt bij de bezoekende bank. Oostende liep nog voor elke morzel grond, maar kon niet meer in de buurt van Mignolet of een puntje komen en Badji maakte het van dichtbij af. Het was de eerste thuisnederlaag sinds augustus, Club Brugge komt naast Charleroi aan de leiding.