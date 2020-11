Oostende wil Club ambeteren in West-Vlaamse derby: "Wij zijn Dortmund niet"

Het valt niet zo hard op door de prestaties van promovendi Beerschot en OH Leuven, maar KV Oostende is ook bezig aan een prima seizoen en mag gerust een revelatie genoemd worden. Wat kan het in de West-Vlaamse derby tegen Club Brugge?

"Vecht voor onze club, onze kleuren en onze stad." Met een spandoek maakten de fans van KV Oostende op de laatste training duidelijk wat ze graag zouden hebben in de West-Vlaamse derby tegen Club Brugge. Maar makkelijk wordt het - uiteraard - niet tegen blauw-zwart.

"Het is natuurlijk jammer dat het zonder onze supporters is", aldus coach Blessin in zijn analyses vooraf. "Bij een derby komen altijd meer emoties kijken. We willen Club Brugge ambeteren. Wat ik geleerd heb van de match in de Champions League? Niet veel, ik denk dat Dortmund meer kwaliteiten heeft dan Oostende."

Voor Club Brugge wordt het dan weer een kwestie van herstellen na de zure nederlaag tegen Borussia Dortmund. In de competitie staat blauw-zwart bovendien ook met een 1 op 6, dus moet er in Oostende eigenlijk gewonnen worden om met een goed gevoel de interlandbreak in te kunnen.

