Kan Domenico Olivieri Racing Genk drie punten bezorgen in beladen Limburgse derby?

Hoogspanning in Limburg, waar zaterdagavond de derby tussen STVV en Racing Genk op het programma staat. De Kanaries namen twee weken geleden knap de scalp van Standard, maar zagen vorige week hun partij tegen Moeskroen uitgesteld worden.

Racing Genk trekt, na een knappe negen op negen, met het nodige vertrouwen naar de buren. Dat doen ze weliswaar zonder T1, na het vertrek van Thorup. John Van den Brom zal wellicht aanwezig zijn in het stadion, maar het is clubman Domenico Olivieri die zijn team de drie punten moet bezorgen.

Olivieri beschikt over een fitte kern en zal bijgevolg enkele stevige knopen door te hakken hebben. Dit zijn de 22 geselecteerde namen, met daarin een plaats voor Bryan Heynen, die zeker niet aan de aftrap zal verschijnen.

Kevin Muscat redde met de knappe zege tegen Standard zijn vel. De Australiër maakt vanavond voor het eerst kennis met de Limburgse derby.

Kenny Steppe keert na zijn kuitblessure terug in de selectie. Al is het maar de vraag of de Antwerpenaar meteen onder de lat zal staan. Zijn vervanger, de Japanner Daniel Schmidt deed het immers uitstekend tegen Standard. Ook Ito en Nazon, die met kwaaltjes kampten, zijn fit bevonden.

Slaagt Racing Genk erin om ook op Stayen te winnen en 12 op 12 te nemen?