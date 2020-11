Paars en witte match... Wordt het weer carnaval op 't Kiel?

Paars-wit tegen paars-wit... Na acht jaar staat er nog eens een competitieduel tussen de twee op het programma. De uitslag hiervan voorspellen is een onmogelijke taak. Beerschot tart immers redelijk veel voetbalwetten...

Hernan Losada kan zowat op zijn hele kern rekenen en moet dus weer keuzes maken. Dat doet hij meestal vooral achteraan, waar hij zijn verdedigend trio aanpast naargelang de tegenstander. Losada haalde vrijdag nog aan dat zij zonder druk spelen, want dat "Anderlecht graag op hun plaats zou staan op het einde van de rit".

Niet gelogen, want Kompany en co lieten al eens een unieke kans liggen om zich bovenaan te nestelen. Ook deze keer kunnen ze een goeie zaak doen door het gelijkspel van Antwerp en Standard.

Kompany moet wel Timon Wellenreuther in de goal zetten, want Hendrik Van Crombrugge heeft nog te veel last van zijn handblessure. Daarnaast zit Mustapha Bundu niet meer in de selectie. Veel veranderingen hoeven er niet verwacht te worden. Amuzu en Verschaeren bezetten waarschijnlijk de flanken en Nmecha staat centraal.

BetFirst zet de beide ploegen ook aan elkaar gewaagd. Anderlecht is wel nog favoriet, maar er zijn nog redelijk wat interessante sidebets. Neem maar een kijkje...