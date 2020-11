Trekt Racing Genk goede lijn door tegen Moeskroen, dat voor het eerst sinds een maand weer kan spelen?

Zondagavond ontvangt Racing Genk hekkensluiter Moeskroen in de Luminus Arena, voor beide coaches hun vuurdoop bij hun nieuwe club. Racing Genk komt na de recente twaalf op twaalf met het nodige vertrouwen aan de aftrap, terwijl de Henegouwers voor het eerst sinds lang aan spelen toekomen.

John van den Brom maakt, na zijn periode bij Anderlecht, zondag zijn wederoptreden in de Belgische competitie. De Nederlander gaf op de persconferentie al aan dat hij niet zou sleutelen aan Thorups formatie. Bryan Heynen komt in het team, en voorin is het uitkijken naar de kwieke Ito, Bongonda en topschutter Onuachu.

Van den Brom had bovendien meteen knopen door te hakken, want op Toma na beschikt Racing Genk over een fitte kern. Moller-Daehli, eerder deze week nog aanvoerder van de noodploeg van Noorwegen, valt naast de selectie.

Voor hekkensluiter in Moeskroen wordt het zondag de eerste wedstrijd sinds 18 oktober. De Henegouwers werden geteisterd door een ongeziene coronaplaag, waardoor nieuwbakken coach Jorge Simao langer dan voorzien moest wachten op zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Met 3 op 27 oogt de balans voor hekkensluiter Moeskroen erg pover. Opsteker is wel dat Les Hurlus de punten raapten tegen topclubs Charleroi, Antwerp en Anderlecht. Lukt het ook tegen Racing Genk?

De wedstrijd van zondag staat onder leiding van Nicolas Laforge en is live te volgen op Voetbalkrant.com

