KV Oostende wil die grote scalp aan zijn gordel hangen, Leko rekent op uitgeruste Mbokani

KV Oostende kreeg dit seizoen al veel lof voor de manier waarop ze speelden, maar die ene uitschieter ontbreekt nog: winst tegen een topclub. Tegen Antwerp krijgen ze daarvoor vandaag nog eens de kans.

Oostende ging de interlandbreak in met verliezen tegen Standard en Club Brugge. Tegen Anderlecht en Genk speelden ze gelijk. Een grote scalp zou niet misstaan aan hun gordel en dus gaan ze daarnaar op zoek. Het zal wel zonder Robbie D'Haese moeten gebeuren, die nog altijd met zijn spierblessure sukkelt.

Bij Antwerp hebben ze een paar cruciale pionnen rust kunnen geven tijdens de interlandbreak. Zo mocht Dieumerci Mbokani wat uitblazen en Ivan Leko hoopt dan ook dat zijn spits scherp zal starten. Goed nieuws ook bij The Great Old, want Alexis De Sart is weer op training verschenen.

