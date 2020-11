Troepen van Marc Brys niet naast Anderlecht door begenadigde avond STVV-aanvaller

OHL ontving met STVV een ex-ploeg van trainer Marc Brys, in de wetenschap dat het met een overwinning naast Anderlecht zou komen in de stand. Het lukte net niet om dat te realiseren. OHL vond zelf tweemaal de weg naar doel. Nazon lukte evenveel keer hetzelfde voor STVV.

Beide ploegen waren gebrand op een goed resultaat. Dat bracht met zich mee dat de aanvangfase toch enigszins bitsig verliep. De twee teams hadden hun pogingkjes, tot vlak voor het halfuur Nazon plots uithaalde. De Haïtiaan knalde snoeihard in de linkerhoek (0-1). Ook het voorbereidende werk mocht er zijn: de aanvaller toonde zich sterk aan de bal, leek vast te zitten tussen twee thuisspelers, maar wrong er zich toch voorbij.

Nazon was dan ook uit op revanche: na zijn doelpunt ging hij zijn ex-coach Brys, die hem vorig seizoen bij STVV niet veel kansen gaf, wat jennen. Door de pressing van STVV leek de gelijkmaker niet meteen in zicht, maar Sankhon liep Malinov lichtjes aan in de slotminuut. De Bulgaar zocht wel heel erg nadrukkelijk naar de strafschop, scheidsrechter Vergoote gaf 'm nog ook. Henry aarzelde niet en maakte er 1-1 van.

Heel erg aangeslagen waren de Truienaars niet. Die dreigden kort na de pauze vooral met voorzetten van op rechts. Nazon gleed aan de tweede paal naast, Filippov tikte een niet te missen kans alsnog naast het doel, waar hij nochtans met zijn neus voor stond. Die laatste zou zich zijn misser zeker nog beklagen.

OHL komt bovendrijven in laatste twintig minuten

Terwijl lange tijd vooral de 1-2 in de lucht hing, begon het bij OHL bij het ingaan van de laatste twintig minuten weer beter te draaien. Bij een hoekschop werd er aardig wat geklungeld door de bezoekende defensie. Invaller Eppiah werkte de 2-1 van kortbij voorbij Schmidt. Diezelfde Eppiah had kort hierna de 3-1 aan de voet. Via Schmidt hield Leuven er enkel een nieuwe hoekschop aan over.

Reddingen Schmidt van waarde

Plots werd nog eens duidelijk waarom juist Sint-Truiden achteraan staat: het zakte ineen. Doelman Schmidt was wel nog alert genoeg om Mercier en Henry van een volgend Leuvens doelpunt te houden. Dat was nog van belang, want Nazon strafte Leuvens balverlies af. Zo pakte de derde laatste uit de stand toch nog een puntje, want Sowah knalde de laatste kans uit de partij over.