Pompen, maar niet verzuipen: Malinwa 'knotst' zich naar drie dure punten op bezoek bij Zulte Waregem

KV Mechelen heeft een bijzonder belangrijke overwinning weten te behalen op bezoek bij Zulte Waregem. Na een felle tweede helft werd er standgehouden, goed voor wat meer ademruimte onderaan het klassement.

Francky Dury had na de zege bij Cercle Brugge geen reden tot wisselen en pootte dezelfde elf namen neer voor het treffen met Malinwa in de onderbuik van het klassement. Srarfi en Sissako moesten in een verdediging met vijf dus opnieuw de vleugelbacks zijn.

Storm (in een glas water)

Wouter Vrancken moest wel wisselen, want met Defour en De Camargo waren twee pionnen buiten strijd. Kaboré werd aan de kant gelaten, Wernersson maakte zijn debuut en ook Schoofs en Vranckx mochten aan de match beginnen.

In een magere eerste helft toonden de bezoekers zich het gretigst en dat leverde uiteindelijk ook een 0-1 voorsprong op. Hairemans had met een kopbal op de paal al voor een verwittiging gezorgd, maar het was op een afgemeten voorzet van hem dat Storm kon binnentikken.

Net na de koffie leek de wedstrijd zelfs helemaal gespeeld, toen diezelfde Hairemans op aangeven van Walsh de 0-2 binnenknikte en zo de doodsteek leek te hebben gegeven. Gek genoeg werd Essevee door die dubbele achterstand wel wakker.

Spanning

Gianni Bruno zorgde snel voor de aansluitingstreffer, Marcq zag een schot op de lat belanden. Tussendoor had Storm oog in oog met Bostyn gemist en de vrijgekomen ruimte vergeten te benutten op die manier.

Dompé werd door Dury tussen de lijnen gebracht in de zoektoch naar (minstens) de gelijkmaker in een alweer erg kil en nat Regenboogstadion, terwijl Vrancken ook bijstuurde en voor nog meer gebikkel op het veld probeerde te zorgen.

Voor het algemene niveau van het voetbal was dat niet meteen een goede zaak, maar er werd tegen een steeds gretiger wordende thuisploeg wel gestreden tot de allerlaatste minuut. Mechelen hield echter stand en springt zo over Essevee in de stand.