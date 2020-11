Twee teams die punten nodig hebben, kapitein terug in selectie en nog serieuze onzekerheden bij de bezoekers

Op zondag volgen nog enkele pittige duels in de Jupiler Pro League, met ook een match tussen twee teams die graag een driepunter willen pakken om nog meer zekerheid in te bouwen.

Zowel voor Zulte Waregem als voor KV Mechelen is het al een seizoen geweest met vallen en opstaan. Beide ploegen hadden er zich ongetwijfeld meer bij voorgesteld dan waar ze nu staan na twaalf speeldagen.

Essevee telt elf punten, Malinwa zelfs maar negen. Daarmee houden ze enkel nog STVV, Waasland-Beveren en Moeskroen achter zich na de interlandbreak van de voorbije weken. En dus is het dringend tijd om te oogsten.

Bij Essevee is kapitein Pletinckx opnieuw klaar voor de strijd na een knieblessure, Chory heeft nog wat last van een vleeswonde maar zit ook in de selectie. Dury liet heel wat jongelingen meetrainen afgelopen week, maar De Buyser, Thiam en De Ruyver zitten niet bij de 20 geselecteerde namen.

Wouter Vrancken van zijn kant heeft het nodige puzzelwerk. Schoofs en Van Damme zitten bij de namen, maar zijn nog onzeker voor het duel van zondagnamiddag.