Anderlecht-Standard: de wedstrijd die geen van beide clubs mag verliezen

De wedstrijd van het jaar voor beide supportersclans: Anderlecht-Standard. De druk werd de voorbije dagen goed opgevoerd door de fans, maar ook Vincent Kompany ging die niet uit de weg...

Kompany moet het wel nog doen zonder eerste doelman en kapitein Hendrik Van Crombrugge. Die heeft nog te veel last van zijn handblessure die hij opliep in de match tegen Gent. Daarnaast zijn Mykhaylichenko en Sardella terug. Percy Tau is geblesseerd.

Mogelijk wordt zijn plaats ingenomen door Verschaeren en komt Amuzu weer in de basis terecht. Mukairu zou dan op de andere flank spelen. Voor de rest hoeven er weinig veranderingen verwacht te worden.

Bij Standard zit er nog steeds geen Mehdi Carcela in de selectie. Ook Pavlovic, Siquet en Boljevic ontbreken.

