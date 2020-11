Spektakel troef op de Bosuil! Antwerp is eerste topclub die de volle buit pakt tegen OHL na drie kopbalgoals

Antwerp en Oud-Heverlee Leuven hebben voor spektakel gezorgd op de afsluiter van speeldag 14. Er waren kansen voor wel tien goals, maar het was Antwerp dat met 3-2 het laken naar zich toe trok en vertrouwen tankte voor de Europese match tegen Ludogorets.

Alles wat de Clásico van zondag niet te bieden had kregen we maandagavond al in de eerste twintig minuten te zien. Vier goals, doelkansen en (hernomen) strafschoppen. De Great Old kwam al vroeg op voorsprong. Romo tipte een vrijschop over zijn deklat bij de tweede hoekschop die daarop volgde trof Batubinsika raak.

Nog geen 120 tellen later stond Mercier al oog in oog met Butez. Zijn knal spatte uiteen op de kruising. Seck had boter op zijn hoofd na slecht inspelen, maar maakte dat foutje goed door de 2-0 op het hoofd van Mbokani te schilderen. De Congolees nam zijn plaats weer in nadat hij donderdag op de bank bleef en antwoordde met het hoofd.

Penalty's (of niet?)

Gemiste 1-1 die aan de overkant een 2-0 wordt; kantelpunt zou je denken, ware het niet dat Haroun Henry onderuit schoffelde in de grote rechthoek. Butez redde de inzet van de Franse topschutter van OHL, maar was een fractie te vroeg van zijn doellijn gekomen. Henry faalde niet bij zijn tweede poging en nog voor er een kwart wedstrijd gespeeld was vloerde Sowah de doelman met een gekruist schot.

Daar bleef het niet bij, hoor! Romo zweefde nog een volley van Refaelov uit zijn kooi en ook RAFC dwong een strafschop af. Dat dachten ze, maar Smet zag zijn beslissing gecorrigeerd worden door de VAR. De haakfout gebeurde net buiten de doelgebied. Refaelov miste nog een goede kans op vrijschop en ook Mercier zag zijn knal maar net naast gaan.

We werden verwend in Deurne-Noord en als de tweede helft even straf zou zijn als de eerste 45 minuten dan stonden we er goed op. En ja hoor, na nog geen twee minuten was de volgende penaltyclaim er al en een schot van Seck op de dwarsligger luttele seconden erna.

De thuisploeg kwam uiteindelijk toch weer op voorsprong en alweer via een kopbal! Juklerod pikte Hongla eruit aan de tweede paal en die prikte de 3-2 overhoeks binnen. Romo hield zijn ploeg nog in de match met een geweldige save met een hand. Hij wou niet dat Refaelov op het scoreblad kwam.

De paal voorkwam dat we nog meer goals te zien kregen. Eerst trof Mercier, voor de tweede keer al, het doelhout. Aan de overkant was het Mbokani die zijn tweede na een warrige fase tegen de paal zag rollen. Het bleef uiteindelijk bij 5 goals en zo moest OHL zich voor het eerst dit seizoen gewonnen geven van een topclub. Antwerp tankt vertrouwen voor Europa en sluipt opnieuw de top-4 binnen.