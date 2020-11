Indrukwekkend KRC Genk haalt het van zwak Cercle Brugge en boekt zo zesde overwinning op rij

KRC Genk heeft indruk gemaakt deze avond. De Limburgers haalden het met 1-5 van Cercle Brugge. Onuachu (2x), Ito, Heynen en Bongonda konden scoren voor de thuisploeg. Hotic zorgde in de tweede helft voor een knappe eerredder.

KRC Genk begon uitstekend aan de wedstrijd en na nog geen 10 minuten werden ze beloond met het openingsdoelpunt. Ito legde de bal mooi voor en Onuachu troefde Bates af om de 0-1 binnen te duwen.



Het was niet de beste avond voor de verdedigers van Cercle Brugge, want na een slechte pass werd het al vrij snel 0-2. Uronen stak de bal perfect in de loop van Ito. De flankaanvaller omspeelde eerst nog Decostere en legde daarna de 0-2 binnen.

Cercle Brugge had het lastig en na een half uur leek de wedstrijd al gespeeld. Een vlotte combinatie kwam via een voorzet op het hoofd van Heynen terecht en de middenvelder twijfelde niet: 0-3.

Het was nog niet gedaan in de eerste helft, want zo’n vijf minuten voor het rustsignaal viel de 0-4. Onuachu zette Vanhoutte makkelijk opzij en jaagde zijn tweede van de avond hard tegen de netten. 0-4 werd ook de ruststand.

Tweede helft

Cercle Brugge kwam verrassend uit de kleedkamer, want het werd al vrij snel 1-4. Dino Hotic probeerde het eens met een plaatsbal van buiten de zestien, maar de bal ging heerlijk via de deklat binnen.

Daarna verwaterde de wedstrijd. KRC Genk was tevreden met het resultaat en Cercle Brugge kon er nog maar weinig tegenover zetten. Een kwartier voor het einde werd het wel nog 1-5 via een knap schot van Bongonda en 1-5 werd meteen ook de eindstand.

Opnieuw een zege dus voor KRC Genk. De Limburgers hebben zo hun zesde overwinning op rij geboekt. Daardoor komen ze voorlopig aan de leiding, maar er kunnen nog enkele ploegen terug over springen dit weekend. Cercle Brugge moet voorlopig tevreden zijn met de negende plaats.