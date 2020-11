Cercle Brugge mist Biancone, KRC Genk rekent op dezelfde kern van vorige week

Vanavond staan Cercle Brugge en KRC Genk tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Cercle Brugge heeft iets recht te zetten na de nederlaag van enkele dagen geleden tegen Moeskroen. Bij KRC Genk hopen ze dan weer op het elan van de voorbije weken verder te kunnen gaan.

Cercle Brugge won het voorbije weekend nog wel van Waasland-Beveren, maar enkele dagen geleden verloren ze een inhaalwedstrijd tegen Moeskroen. Ze kunnen niet rekenen op Giulian Biancone, want hij kampt met een spierscheur.

Bij KRC Genk hebben ze vertrouwen in de spelers van de voorbije week. John van den Brom kiest dan ook voor dezelfde selectie. Een speler om naar uit te kijken, is Theo Bongonda. Hij was dit seizoen al goed voor 8 doelpunten in 9 wedstrijden en vooral de laatste wedstrijden is hij goed bij schot. Zo scoorde hij in de laatste 3 wedstrijden 6 doelpunten.

Geen Giulian Biancone in onze selectie voor #CerGnk: een spierscheur houdt 'm zeker 2 weken aan de kant. Wie wel de selectie haalde, vind je hieronder 🟢⚫️ pic.twitter.com/Its9oNNlDq — Cercle Brugge (@cercleofficial) November 27, 2020

Pakt KRC Genk haar zesde overwinning op rij of houdt Cercle Brugge de drie punten thuis?