Doodziek Gent mist zijn spitsen en gaat thuis nu ook hard onderuit tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft drie belangrijke punten geboekt op het veld van AA Gent en blijft het zo op verplaatsing beter doen dan in eigen huis. Bij de Buffalo's is de malaise na een paar weken van nakende beterschap opnieuw totaal.

Op 29 november 2014 overleed Luc De Vos en dus is het zoals elk jaar 'Vosdag' in Gent. Van de inspiratie die de Buffalo's dat seizoen hadden op weg naar de titel in de Jupiler Pro League is anno 2020 niet veel meer over gebleven.

Hangende plaat

Tegen Zulte Waregem moest Wim De Decker het opnieuw zonder spitsen doen. Kleindienst en Depoitre zaten in de kern, maar niet op de bank. De coach zette Castro-Montes en Odjidja - wel terug helemaal fit - op de plaatsen van Botaka en Owusu. Francky Dury zette Opare, Seck en De Bock tussen de lijnen in plaats van Sissako, de geblesseerde Van Hecke en Bianda.

"Mijn plaat blijft hangen, maar we missen vooral efficiëntie", klonk het donderdag nog na de nederlaag tegen Rode Ster Belgrado bij monde van Wim De Decker. "We moeten nu de rug rechten, in de competitie hebben we 7 op 9."

Efficiëntie

Maar de plaat bleef ook tegen Essevee opnieuw hangen. Bukari had in de eerste helft twee keer moeten en drie keer kunnen scoren, maar miste oog in oog met Bostyn dotten van kansen. Bruno kwam aan de overkant met een verwittiging, maar ook Bolat kon redden.

Iets voor het halfuur werden de Buffalo's koud gepakt door een knappe vrije trap van Omar Govea. Het deed Gent helemaal bevriezen - letterlijk en figuurlijk. Bostyn werd niet meer bestookt, Chory kon nog voor de pauze de 0-2 voorbij Bolat koppen.

Pudding

Na de koffie zakte de pudding nog verder in elkaar aan Gentse zijde. Slordigheden, alibiverdedigen, slechte voorzetten richting kleine, vinnige aanvallers die ze toch nooit zouden binnen koppen ... Al het goede van vorige week in Charleroi lijkt alweer weg te zijn.

De onmondigheid voorin was dramatisch - al viel Niangbo al bij al kwiek in. Achterin kon Vossen de 0-3 op een vrije trap van Govea binnen koppen. Wachten op de spitsen dan maar zeker? We weten dat onze plaat blijft hangen ...