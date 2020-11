Vooraf

KV Mechelen en Beerschot geven mekaar voor het eerst partij in 1A sinds Operatie Propere Handen en de promotiestrijd in 1B beide ploegen tot rivalen maken. Die rivaliteit lijkt wat bekoeld, maar het maakt het geen minder boeiende affiche. KV Mechelen start met dezelfde elf die op de vorige speeldag Zulte Waregem klopten. In de Beerschot-defensie komen Vorogovskiy en Mboko op de flanken in de ploeg.