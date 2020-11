Na de verzoenende taal tussen de rivalen: KV Mechelen - Beerschot op het veld wel duel op scherpst van de snee?

De naweeën van Operatie Propere Handen en de promotiestrijd tussen KV Mechelen en Beerschot begin 2019, maakten van beide clubs plots aartsrivalen. Terwijl ze geen lange geschiedenis hebben als vijanden in het voetbal. Verzoening lijkt op komst, maar zondag is het woord aan de spelers.

De eerste KV Mechelen - Beerschot sinds beide teams weer in 1A voetballen: hoe anders was dit geweest mét supporters? Bij deze affiche is het afwezig blijven van de enthousiaste aanhang van de twee ploegen nog een grotere aderlating dan anders. Supporters hadden rond het veld misschien wel een andere boodschap gegeven dan de eerder verzoenende taal die recent uit beide hoeken in de media verscheen.

Zondag richt de aandacht zich weer helemaal op het voetbal en zijn het de spelers die beslissen of het een viriele wedstrijd wordt of een aangename sportieve strijd. KV Mechelen is na een 5 op 9 drie matchen ongeslagen. Het heeft wel nog steeds punten en zeges nodig om afstand te nemen van de onderste regionen. Beerschot van zijn kant beleeft een droomseizoen en liet tegen RSCA nog eens zien dat een terugval nog lang niet in zicht is.

Zonder De Camargo en Dom

Mechelen-coach Wouter Vrancken zal opnieuw moeten improviseren in de spits, want De Camargo is nog steeds uit. Vrancken recupereert wel Steven Defour. Bij Beerschot heeft Joren Dom een spierscheur opgelopen en zal Losada een vervanger moeten aanduiden.