Mike Vanhamel speelde een sterke wedstrijd bij Beerschot: "Op persoonlijk vlak goed, maar liever twee doelpunten binnen krijgen en zelf vier doelpunten maken"

Beerschot is er niet in geslaagd om zondagmiddag punten te pakken tegen Eupen. Het werd 0-1 voor de Panda's. Er konden zeker meer doelpunten vallen, maar zowel Defourny als Vanhamel speelden een sterke wedstrijd.

Vooral in de tweede helft moest Vanhamel Beerschot een paar keer in de wedstrijd houden met enkele belangrijke reddingen. "Op persoonlijk vlak was het een goede wedstrijd, maar ik krijg liever twee doelpunten binnen als we er dan vier zouden maken", aldus Vanhamel.

"Elke wedstrijd moeten we 100% zijn en het was ook altijd het geval. We hebben al belangrijke punten gepakt, maar vandaag hebben we op bepaalde vlakken iets minder gepresteerd", legde Vanhamel uit.

De doelman van Beerschot vertelde dat 1A veeleisender is. "Je kan niet elke wedstrijd 100% zijn. Jongens zoals Rapha (Holzhauser) en Tarik (Tissoudali) zijn geen robots. We hadden nog kansen om te scoren, maar het zat net niet mee."