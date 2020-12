Springt Beerschot opnieuw naar de leiding in de Jupiler Pro League of kan Eupen verrassen op 't Kiel?

Deze middag staan Beerschot en Eupen tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij een overwinning springt Beerschot opnieuw over Club Brugge naar de eerste plaats in het klassement.

Beerschot doet het uitstekend dit seizoen in de Jupiler Pro League. De club brengt attractief voetbal en staat zowel in het aantal gemaakte doelpunten als in het aantal tegendoelpunten aan de leiding. Bij een overwinning tegen Eupen springt Beerschot ook in het klassement opnieuw naar de leiding.

Bij de thuisploeg is het vooral uitkijken naar Rapha Holzhauser. De Oostenrijker kan fabelachtige statistieken voorleggen, want in 14 wedstrijden was hij al goed voor 10 doelpunten en 9 assists.

Ook Eupen, de tegenstander van Beerschot deze middag, doet het goed. De Panda's zijn nu al 4 wedstrijden op rij ongeslagen en ze staan op de elfde plaats in het klassement. Opvallend: van de 14 wedstrijden speelden Eupen al 8 keer gelijk.

Doet Beerschot opnieuw een gooi naar de leidersplaats of kan Eupen verrassen?