Club Brugge wint met het kleinste verschil van STVV na matige partij

Club Brugge won van Sint-Truiden met 1-0 na een matige partij voetbal in het Jan Breydelstadion.

Landskampioen Club Brugge hield in het openingskwartier tegen Sint-Truiden de volledige controle in handen, maar daarna verwaterde het spel al snel. De thuisploeg bleef overwegend in balbezit, maar creëerde nagenoeg geen kansen. Zo zagen we Sint-Truiden steeds meer in de wedstrijd komen.

Mignolet voorkomt de openingstreffer!

De eerste kans was dan ook voor de bezoekers. Suzuki stuurde Nazon diep, maar Mignolet voorkwam de openingstreffer. Vervolgens probeerde Club Brugge het een paar keer via hoekschoppen maar ook zo konden ze niet dreigen. Het leek wel alsof de Bruggelingen met de handrem op speelden. Vermoeidheid van woensdag? Wie zal het zeggen, maar we zagen allesbehalve attractief voetbal in het Jan Breydelstadion.

Net voor de rust kwam STVV dicht bij de voorsprong, Pol Garcia knalde een vrije trap richting het kader, maar Mignolet bracht de redding. De openingsscore werd zo ook de rustscore. Hopen op beterschap in de tweede helft.

Een scherper Brugge komt uit de kleedkamers

De manschappen van Clement kwamen duidelijk scherper uit de kleedkamer.

De thuisploeg zette veel meer druk, maar ook nu konden ze de Sint-Truidense verdediging niet in de problemen brengen. Na tien minuten greep Clement in.

Dennis naar de kant en Okereke mocht het proberen voor Blauw-Zwart.

De Nigeriaanse spits stond amper een minuut op het veld en zette zijn ploeg meteen al op voorsprong! Okereke zette zelf de aanval op. Noa Lang serveerde hem met een knappe pass en hij tikte het leer tegen de netten. 1-0, met nog een kwartier te gaan.

Enkele minuten later zagen we Charles De Ketelaere het nog eens proberen maar die vond geen ploegmaats in de zestien om het af te maken.

De bezoekers waren tegen dan al volledig teruggezakt. Het leek Sint-Truiden niet meer te lukken om Club Brugge nog het vuur aan de schenen te leggen. Het was vooral aan de verdediging om te zorgen dat ze geen nieuw tegendoelpunt meer kregen.

Kersverse coach Stef Van Winckel voerde dan maar een dubbele wissel uit en hoopte dat vers bloed het spel nog zou kunnen keren. Wolke Janssens werd vervangen door Keito Nakamura en Chris Durkin mocht erop komen voor Mory Konate.

Aanvoerder Vanaken mag gaan rusten

Clement besloot ook Hans Vanaken te vervangen. De kapitein, die last-minute de zieke Ruud Vormer moest komen vervangen, kreeg rust. Siebe Schrijvers kwam de aanvoerder vervangen. Weer trok Okereke een aanval op gang. Hij troeft Garcia af, maar de voorzet van De Ketelaere belandde naast. Van Winckel zet vol in op de aanval en gooide Filippov in de strijd. Met nog iets meer dan tien minuten te spelen hoopte de coach van De Kanaries zo nog een puntje uit de brand te slepen. Maar Club Brugge was niet meer van plan om het nu nog uit handen te geven.





Het werd nog even spannend toen een vrije trap van De Ridder op het hoofd van Suzuki terecht kwam, maar Mignolet was alert in doel. Zo won Club Brugge de partij uiteindelijk met een kleine voorsprong en stuurt het Sint-Truiden met lege handen huiswaarts.