Trekt Club Brugge goede lijn van de Champions League door in de Jupiler Pro League tegen STVV?

Om 20u45 staan Club Brugge en STVV tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij Club Brugge is het afwachten of enkele spelers rust zullen krijgen met het oog op de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Lazio. Bij STVV is het dan weer uitkijken hoe ze het zonder Kevin Muscat zullen doen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.