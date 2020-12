7 zeges op rij! Onuachu en Bongonda zetten scheve situatie recht in intense topper tegen Antwerp

Racing Genk trok in een hoogst genietbare topper aan het langste eind. Miyoshi bracht meteen op voorsprong, maar twee doelpunten van Onuachu deden de wedstrijd in de eerste helft kantelen. In de tweede helft diepte een frisser Genk via Bongonda verder uit. De treffer van Mbokani kwam te laat.

Het leek wel of Racing Genk donderdag een zware Europese match moest afwerken. De Limburgers begonnen aarzelend aan deze topper en stonden meteen in het krijt. Hongla stuurde Miyoshi weg in de rug van Uronen. De Japanner bleef ijzig kalm en schoof in de korte hoek. Het duurde zijn tijd, maar na controle van de VAR bleek Miyoshi dan toch niet in buitenspel te staan.

Na een kwartier nam Racing Genk de controle over. Ito en Heynen waarschuwden de Great Old, maar de derde keer was het wel raak. De mee opgerukte Munoz bediende Onuachu, die beheerst afwerkte.

Dezelfde protagonisten amper vijf minuten later. Hrosovsky gooide een vrije trap in het pak, waar Munoz hoger klom dan Hongla. Aan de tweede paal was de Gouden Stier er als de kippen bij om zijn tweede van de middag weg te leggen. Wat een fenomeen toch, die dubbele meter van de Limburgers.

Racing Genk had zijn huiswerk duidelijk goed gemaakt: Munoz plakte op de huid van Refaelov en gaf hem geen centimeter ruimte, tot frustratie en wanhoop van de spelmaker. Het was Juklerod die regelmatig vrijgeleide kreeg op de inkerflank, maar zijn voorzetten misten precisie.

Licht uit bij Butez

Ivan Leko schakelde bij aan de rust: hij bracht Jordan Lukaku in de plaats van een teleurstellende Juklerod. Al moest de Kroaat ook noodgedwongen wisselen. Ritchie De Laet liep in een sprintduel een ongemak op en kon niet verder. Hopelijk voor Antwerp valt de ernst van de blessure mee, want deze De Laet is een onmisbare schakel in het rood-witte geheel.

Op het uur achtte Butez zijn moment gekomen om voor Sinterklaas te spelen. De Fransman legde de bal doodleuk in de voeten van Bongonda. Een kans die je Bongonda dezer dagen niet moet geven: 3-1. De jonge doelman van Antwerp heeft goede voetjes, maar flirtte ook de voorbije weken al enkele keren met een lullige tegentreffer.

Antwerp leek fysiek en mentaal aangeslagen na het derde Genkse doelpunt. De ruimtes werden alsmaar groter, maar Heynen en Hrosovsky lieten na de klus helemaal te klaren. Twintig minuten voor tijd duwde Bongonda knap een vierde doelpunt tegen de touwen, maar de flankaanvaller stond nipt buitenspel en zag zijn tweede van de middag terecht afgekeurd worden.

Antwerp kwam vanuit het niets terug in de wedstrijd. Acht minuten voor tijd kreeg Jordan Lukaku de tijd om voor te zetten. Hij pikte er Mbokani uit, die met een buffelstoot terug spanning bracht in de wedstrijd.

Vijf minuten, zolang duurde de Antwerpse hoop. Op een snelle tegenstoot bediende Ito op het gepaste moment de pas ingevallen Cyriel Dessers. Hij omspeelde Butez en legde bal in het lege doel. Knappe goal, na een serieuze inspanning! Zo kwam er een einde aan een erg boeiend kijkstuk tussen twee ploegen die hun goede vorm etaleerden.

Na alweer een sterke prestatie komt Racing Genk alweer op kop van de rangschikking. Bovendien betekent deze zevende competitiezege op rij een clubrecord voor de Limburgers. Antwerp begon heel aardig, maar de blessure van De Laet en de derde tegentreffer deden het licht uit. Geen man overboord voor Leko en co. Goed recupereren is de boodschap, want donderdag (Tottenham) en zondag (Club Brugge) wachten weer twee topaffiches.