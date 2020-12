Onvervalste topper! Wie haalt het in duel tussen de twee best voetballende ploegen van het moment?

Zondagmiddag ontvangt Racing Genk, gedeeld tweede in de rangschikking, Antwerp, dat op plaats vier staat. Een regelrechte topper dus én een duel tussen de twee best voetballende ploegen van het ogenblik. Racing Genk gaat op zoek naar een zevende zege op rij, en bijbehorend clubrecord.

Het loopt lekker voor John van den Brom in zijn eerste weken in Genkse loondienst. De resultaten zijn prima, bij momenten wordt er erg flitsend gevoetbald en iedereen is fit. Ook zondag beschikt John van den Brom weer over een volledig fite kern.

Antwerp won maandag van OHL en deed dat dat donderdag netjes over tegen Ludogorets in de Europa League. Volgende week wachten nog clashes met Tottenham (donderdag) en zondag (Club Brugge), dus spreekt het voor zich dat Ivan Leko al zijn mankracht kan gebruiken.

Coopman en Nsimba liggen nog steeds in de lappenmand, maar ook aanvoerder en aanjager Faris Haroun zit een gele schorsingsdag uit tegen zijn ex-club. Zaterdag maakte de Great Old ook bekend dat Pieter Gerkens er niet bij zal zijn. De Limburger legde een positieve test af en moest in quarantaine. Een stevige aderlating. Goed nieuws is dan weer wel dat Alexis De Sart voor het eerst sinds zijn blessure terug deel uitmaakt van de wedstrijdkern.

Deze 20 Reds werden geselecteerd voor onze uitwedstrijd tegen @KRCGenkofficial morgen! ➥ Alexis De Sart zit voor het eerst dit seizoen in de selectie! 💪 pic.twitter.com/W0tFBRViGZ — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 5, 2020

De wedstrijd van vanmiddag staat onder leiding van Bram Van Driessche en is live te volgen op de ze website vanaf 13:30u.

Zeven op een rij? Een gokje van €10 op zege van Racing Genk levert je op betFirst liefst €22.5 op