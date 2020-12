Sakala verbrodt terugkeer Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn (her)aanstelling bij KAA Gent achter de rug. Ze trokken naar de Diaz Arena waar KV Oostende gastheer was voor de partij. En dat werd geen match met een 'happy end' voor Hein.

De eerste wedstrijd met Hein Vanhaezebrouck terug aan de zijlijn en dat zullen ze bij KAA Gent geweten hebben. Enkele fans van de Oost-Vlaamse ploeg waren naar de kust afgezakt en smeten vlak voor de aftrap met blauwe en witte rookbommen over het dak van de Diaz Arena.



Maar rookbommen hadden ze bij Gent niet nodig voor vuurwerk. Na amper vijf minuten kwamen de bezoekers al op voorsprong na een aanval ingezet door Odjidja. Yaremchuk serveerde de voorzet en Bukari trapte door de benen van Hubert de openingstreffer binnen.

Oostende tweemaal dicht bij de gelijkmaker

Vanhaezebrouck zag zijn ploeg sterk starten maar na een goed kwartier begonnen de Kustboys toch beter in de wedstrijd te komen. Het eerste doelgevaar van de thuisploeg was meteen op de paal! Sakala passeerde enkele Gentse verdedigers maar zijn shot was net enkele centimeters te hoog. Nog geen minuut later was het Hjulsager die trachtte voor KVO. De Deen probeerde het van dichtbij maar kopte net over. Gent kwam hier tweemaal goed weg!

Na de eerste twintig minuten daalde het tempo sterk. KV Oostende bleef zoeken naar de gelijkmaker. Onder andere Sakala mispakte zich op een voorzet van D’Arpino en Vandendriessche kwam één op één met Bolat maar hij trapte te centraal. Bolat kon zonder problemen klemmen. En zo gingen de troepen van Hein Vanhaezebrouck rusten met een kleine 0-1 voorsprong.





Na de rust kon Oostende voetballend niet echt voor gevaar zorgen. Theate kon even dreigen met een kopbal, maar die viel op het doel. De eerste Gentse prik na de rust kwam van Bukari. De Ghanees had vrijspel maar zijn schot belandde naast.

KV Oostende komt op gelijke hoogte!

Dan plots Oostende! Sakala speelde Hjulsager aan, die meteen Vandendriessche vond. De Fransman trapte hoog en Gueye kopte voorbij Bolat. KV Oostende kwam zo op gelijke hoogte met Gent. Alles te herdoen voor de bezoekers.





Gent bleef zoeken naar een nieuwe voorsprong. Hubert kwam met een schitterende redding op een schot van Odjidja, maar het spel werd even stilgelegd wegens de VAR.

Owusu had de bal geraakt met de hand, D’Hondt wees naar de stip. Na wat onenigheid tussen Sakala en Gueye werd het Sakala die de penalty zou nemen. Hij koos de juiste hoek en trapte de 2-1 tegen de netten.

Met nog een kwartier te gaan zag het er niet goed uit voor de troepen van Vanhaezebrouck. Gent raakte nog amper in het strafschopgebied van de Kustboys. De bezoekers probeerden wel nog maar kregen niets meer voor elkaar in de Diaz Arena. Vanhaezebrouck zal nog wat moeten wachten op een eerste zege. De drie punten bleven aan de kust vanavond.