Nul op negen op rekest voor troepen van Paul Clement: Cercle verliest na pandoering tegen Genk ook in Leuven

OHL of Cercle: wie van deze twee teams die al aangenaam verrasten zou zich kunnen herpakken met een zege na wat mindere resultaten? Dat was de vraag in het King Power Stadium aan Den Dreef. Het antwoord: OHL. Daar viel overigens niets op af te dingen.

Was het de pandoering die het op Jan Breydel gekregen had van Genk die nog in de hoofden sluimerde? In elk geval schoot Cercle zichzelf in de voet in Leuven. Kanouté, eerder dit seizoen bij de uitblinkers bij groen-zwart, schatte een bal verkeerd in en werkte met het dijbeen het leer zomaar in de voeten van Sowah. Die nam het geschenk in dank aan en zorgde met een genadeloze knal voor 1-0.

Vanaf het openingsdoelpunt was OHL baas, na een studieronde die net geen tien minuten had geduurd. Na een actie van Al-Tamari, de Jordaanse international die van Brys zijn kans kreeg, werkten ze bij Cercle opnieuw onvoldoende weg. Merlier mikte al vallend nipt naast.

Meer balvastheid bij OHL

Met meer balvastheid en bij momenten vlot samenspel namen de Leuvenaars de bovenhand. Het ontbrak aan precisie om Didillon nog voor de pauze een tweede keer te kunnen vloeren. Een antwoord van Cercle Brugge kwam er in de eerste helft eigenlijk niet, ondanks dat de wil er wel was bij Musaba en Ugbo.

De spits van OHL was wel nog wat scherper. Goede kapbeweging en vervolgens via de verste paal in doel plaatsen: het maken van de 2-0 was netjes gedaan door Henry. Helemaal voorbij was het in deze wedstrijd nog wel niet.

Musaba nam Romo immers enkele keren op de korrel. Eerst nadat de Nederlander één van zijn acties eens wat verder kon doorzetten. Gezien de hoek van waaruit hij moest adrukken, was een gepaste reflex van Romo voldoende om het gevaar te keren. De parade in de korte hoek bij het volgende dreigende moment van Musaba oogde spectaculairder.

Invalbeurt Kylian Hazard

Ondertussen was Kylian Hazard begonnen aan een invalbeurt, nadat hij in de vorige drie matchen uit de selectie gelaten werd. Maertens haalde hem in een duel fors neer. Verboomen trok geel, maar na tussenkomst van de VAR en de fase te herbekijken op het scherm, werd het rood. Ugbo maakte in de extra tijd nog de 2-1. OHL trok evenwel ook met tien tegen elf de verdiende overwinning over de streep.