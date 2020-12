OHL strijdt tegen Cercle en een heropgeviste Kylian Hazard voor plek in de linkerkolom

Zowel OH Leuven als Cercle Brugge hebben dit seizoen al aangenaam verrast en zijn bezig aan een mooie campagne zonder degradatiezorgen. De laatste weken hebben beide teams het op vlak van resultaten wel moeilijker. Wie kan dit weekend wel winnen en een plek in de linkerkolom opeisen?

Voorlopig is die laatste positie in de linkerkolom nog voor OHL, dat één punt meer heeft dan Cercle en ook één wedstrijd minder gespeeld. Die plek staat dus wel op het spel in het onderlinge duel. Sinds de stunt tegen Club Brugge moeten de Leuvenaars het stellen met een 1 op 9, na onder andere verlies bij Beerschot en een matige prestatie tegen STVV. Op de Bosuil kwam OHL knap terug van een 2-0-achterstand, maar verloor het alsnog.

Cercle Brugge heeft ook al betere momenten gekend dit seizoen. Van de vier laatste wedstrijden speelde het er drie thuis. Die eindigden allemaal op een nederlaag. Vooral de pandoering op de vorige speeldag - een traktatie van KRC Genk - laat sporen na. De Bruggelingen moeten dus even buitenshuis punten zien te pakken. Liefst reeds zaterdagavond aan Den Dreef.

Zonder Malinov en mét Hazard

OH Leuven stelt het zonder de Bulgaarse middenvelder Malinov, die in de uitwedstrijd bij Antwerp zijn vijfde geel karton van het seizoen onder de neus geduwd kreeg. Een opvallende naam in de selectie van Cercle Brugge: die van Kylian Hazard. In het begin van het seizoen lang titularis, dan plots drie weken de wedstrijdkern niet gehaald en nu dus terug opgevist. Afwachten of hij ook minuten krijgt in Leuven.

