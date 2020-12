Standard wil rug rechten tegen Malinwa

Voor Standard zit het Europese verhaal er na de nederlaag bij de Glasgow Rangers helemaal op. Dan maar alles op de competitie zetten ...

Standard ontvangt in eigen huis KV Mechelen op zondagnamiddag en het wil daar graag uitpakken met een knappe overwinning als het even kan.

In de selectie van de Rouches geen al te grote verrassingen. Duje Cop is niet klaargeraakt na zijn felle botsing met de paal in Glasgow.

Bij Malinwa zit Marian Shved in de selectie, al is de kans klein dat hij zal spelen na kritische geluiden van coach Vrancken.

