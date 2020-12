Ze leren het maar niet: Anderlecht geeft opnieuw zege uit handen tegen nochtans flauw Zulte Waregem

Wanneer gaan ze het eens leren? Anderlecht kwam verdiend op voorsprong tegen Zulte Waregem na twee mooie goals waarbij diepgang werd gezocht. Na de 1-2 kropen ze vijf minuten achteruit en daar hing de gelijkmaker tegen de netten. Klinkt het bekend?

Vrijdagavond 20u45, een match met pakweg 35 man in de tribunes en een veld waar een uur daarvoor nog koeien op rond leken gelopen te hebben... Je waande je in provinciale. Nu kan het veld wel een excuus zijn, maar wat er op de mat gelegd werd, was weer niet van het niveau dat je zou mogen verwachten van Anderlecht.

Eén pass

Zulte Waregem was na 8 minuten simpel op voorsprong gekomen. Murillo haalde de voorzet van Srarfi er niet uit en centraal torende verdedigende middenvelder Seck boven Delcroix uit: 1-0. De 35 minuten daarna probeerde Anderlecht al breiend naar voor te trekken, maar het was allemaal zo voorspelbaar.

Zulte Waregem had niet zoveel moeite om het 'passing game' van de Brusselaars te verstoren. Op dat veld gingen ook veel passes gewoon verloren. En toch blijven proberen om via veel stations in de zestien te geraken. Nutteloos! Tot Murillo toch eens een lange bal verstuurde, Nmecha goed meepakte en afwerkte. Zo gaat het dus ook... Eén pass, één controle en in de zestien.

Vooruit spelen!

Dit Zulte Waregem was eigenlijk nergens. Ze probeerden veel, maar kwamen er voetballend nooit uit. Wat Anderlecht er tegenover zette was beter, maar niet voldoende. Het duurde te lang voor de bal vooraan geraakte. Weer dat eeuwig rondspelen op de eigen helft leverde niks op.

Soms hebben ze dat wel door. Toen Lokonga een bal met risico vooruit speelde op Verschaeren, kon die de bal teruggeven en had Lokonga vrije baan naar doel. Zo simpel kan het zijn, maar je moet wel durf tonen. Zeker tegen zo'n onzekere verdediging.

Maar dan het andere probleempunt: een voorsprong vasthouden. Weer kropen ze achteruit en voor de tweede keer ging Murillo - die net zijn contract verlengd heeft - niet vrijuit. Bruno profiteerde en schoot perfect in het hoekje. Waarom houden ze die bal nu niet gewoon in de eigen rangen bij Anderlecht? Dat terugkruipen wordt een dure tic.

Weeral twee punten weggegeven die niet hadden gehoeven. De rekening loopt hoog op.