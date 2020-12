Sterk Anderlecht pakt verdiende zege tegen onherkenbaar Genk, maar verliest Verschaeren waarschijnlijk voor lange tijd

Anderlecht is de eerste ploeg die Genk kan kloppen in acht wedstrijden. En het was zeker niet onverdiend. Paars-wit was qua gretigheid veruit de betere. Genk had één kans over de hele wedstrijd. De match werd wel ontsierd door twee zware blessures en een onnodige penaltydiscussie.

We moeten toegeven dat de verwachtingen dat Anderlecht tegen Genk veel ging betekenen eigenlijk laag waren. Een van vertrouwen blakend Genk tegen een ploeg die dit seizoen klap na klap te verwerken kreeg. Maar na tien minuten had Anderlecht al een kans of drie bij elkaar gevoetbald en hield Vukovic Genk overeind met een supersave op een poging van dichtbij van Delcroix. Aan de andere kant moest Miazga dan weer redding brengen op de lijn na een kopbal van Onuachu. Ontsierd Heel leuk begin! Maar Anderlecht was baas. Jawel, u mag dit met een intentie van verbazing lezen. Miazga legde Onuachu aan banden, Lokonga en Cullen zaten kort op Hrosovsky en Heynen en Verschaeren en Nmecha gaven de drie Combianen geen tijd om uit te voetballen. Die afwerking blijft een probleem. Amuzu en nogmaals Nmecha hadden de openingsgoal aan de voet, maar gescoord werd er niet. De leuke eerste helft werd ontsierd door twee (waarschijnlijk) zware blessures. Eerst moest Verschaeren van het veld gedragen worden nadat hij zich een ogenschijnlijk ontschuldige controle uitvoerde. Zijn steunbeen gleed echter weg en hij kwam zwaar op zijn linkerbeen terecht. Daarna was het de beurt aan Cuesta na een bijzonder hard kopduel met Cullen. De Colombiaan was weg van de wereld en moest ook afgevoerd worden. De eerste helft duurde zo maar liefst 56 minuten. Respect Sambi Een aanslag op de match? Nee, niet echt. Beide ploegen gingen vol voor de zege en Anderlecht bleef de gevaarlijkste ploeg. Na een uitbraak werd er een fout op Nmecha begaan en legde ref Verboomen de bal op de stip. Even dreigde er een debacle toen Vlap de bal niet wou afgeven aan Nmecha, maar kapitein Lokonga ging er zich mee moeien en de Nederlander gaf uiteindelijk toe. Nmecha zette de elfmeter feilloos om. Respect Sambi! Anderlecht op voorsprong en u weet ook wel wat er dan normaal gezien gebeurt... Maar niet deze keer. Ze kropen niet achteruit. Eindelijk dan toch die les geleerd? Genk was nergens eigenlijk. Kompany had een plan gevonden om de aanvallende dreiging uit te schakelen door de opbouw te verhinderen en het werkte. Anderlecht morste wel met de kansen en zo bleef het spannend. Miazga en Delcroix speelden een beresterke match, samen met Sambi Lokonga. Die drie weigerden een onherkenbaar Genk een kans te geven.