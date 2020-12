Yaremchuk zorgt voor de Gentse bevrijding na zenuwslopende topper tegen Standard

AA Gent heeft een pittige, maar deugddoende zege weten te boeken in de wedstrijd op zondagavond tegen Standard. Het kwam snel op achterstand, maar wist de rug te rechten en mag zo drie nuttige punten bijschrijven aan het arsenaal.

Zowel AA Gent als Standard kunnen/moeten zich na Nieuwjaar niet meer focussen op Europees voetbal en kunnen dus volop voor de competitie en Belgische Beker gaan. In hun onderling duel op zondagavond wilden ze wel graag iets rechtzetten.

Cornergedoe

Voor Hein Vanhaezebrouck was het zijn eerste duel in de Ghelamco Arena sinds hij terug aan het roer staat van de Buffalo's. Hij stuurde bij op liefst zes plaatsen in vergelijking met donderdag. Montanier van zijn kant koos met Lestienne, Dussenne en Fai voor drie nieuwe namen.

De Buffalo's wilden goed aan de wedstrijd beginnen, maar keken na een minuut al tegen een achterstand aan: Dussenne kon een corner tegen de touwen werken en zo de snelle 0-1 voor de Rouches, een nieuwe dreun voor de Buffalo's.

Die kwamen er vervolgens gedurende de eerste helft wel een aantal keren goed uit. Yaremchuk miste tot drie keer toe of vond Bodart op zijn weg, daar zat minstens een keer veel meer in. Tussendoor had Nurio Fortuna na een ingestudeerde hoekschop en met wat geluk tussendoor wel voor de gelijkmaker en ruststand gezorgd.

Yaremchuk met de verlossing

Beterschap na de pauze dan? Neen, allerminst. Gent was op zich wel de betere ploeg misschien, maar in de zone van de waarheid mangelde het niet voor het eerst dit seizoen aan efficiëntie voor de Buffalo's. Bukari liep zich meermaals vast, het vizier van Odjidja & co stond slecht afgesteld.

En toch: vijf minuten voor tijd kwamen de Buffalo's uiteindelijk op voorsprong. Met een gelukje kwam de bal uiteindelijk bij Yaremchuk, die na een goede rush over doelman Bodart de 2-1 binnen lepelde. Een knappe afwerking, de ontlading bij de thuisploeg was enorm.

Standard probeerde nog iets op poten te zetten wat vaag weg had van een slotoffensief, maar Bolat echt bedreigen lukte niet meer. AA Gent doet zo een goede zaak in de stand en komt zelfs tot op zes punten van Standard, dat de voeling bovenaan wat verliest.