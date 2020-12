Na het Europese schaamrood nu de rug rechten tegen de Rouches voor Gent? "We missen leiders"

Allebei uitgeschakeld in Europa, waarbij eentje echt met het schaamrood op de wangen. Allebei niet in de top-4, waarbij eentje er nog veel verder van verwijderd dan de ander.

"Een klassement liegt nooit. We missen leiders en communicatie", was Hein Vanhaezebrouck streng voor zijn groep in aanloop naar het duel tegen Standard.

"We zullen het allemaal samen moeten doen, dat kan enkele procenten winst opleveren. We hebben een heel brave groep, maar er zit kwaliteit in."

Ook de Rouches zagen hun Europees avontuur eindigen, maar zaten in een moeilijkere groep en haalden een paar bemoedigende resultaten. Kunnen ze die lijn doortrekken in de competitie?

