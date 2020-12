Indrukwekkende hattrick: 'Gouden Leuvense driehoek' doet het nu ook in Kortrijk en hijst OHL naast Beerschot op plek 3

De 'gouden driehoek' voorin bij Oud-Heverlee Leuven heeft het nu ook tegen KV Kortrijk gedaan. In een wedstrijd die een helft lang weinig om het lijf had, drukte het in de tweede helft door. Het rukt zo ook op in de stand.

KV Kortrijk wilde graag nog eens winnen om zo de kloof met de linkerkolom wat kleiner te maken en afstand te nemen van de ploegen onder hen. Mboyo mocht na zijn penaltymisser van vorige week gewoon blijven staan, Vanderhaeghe wisselde enkel noodgedwongen de geblesseerde Sainsbury voor Hines-Ike.

Geen hoogstandjes voor rust

De troepen van Marc Brys van hun kant konden met een overwinning naast Beerschot komen in de stand op een gedeelde derde plaats op amper drie punten van leider KRC Genk. En ook bij Leuven enkel een noodgedwongen wissel: de geschorste Maertens werd vervangen door Malinov op het middenveld.

Op een zompige grasmat in het Guldensporenstadion kregen we een al bij al evenwichtige eerste helft, waarbij het vooral mangelde aan efficiëntie op weg naar de zone van de waarheid. Kortrijk domineerde ietwat, maar echt grote reddingen moesten de goalies niet doen: een brilscore bij de rust was al bij al logisch.

Meteen na de koffie was het wél raak: Mercier met een goede voorzet vanop rechts, aan de tweede paal kon Henry moederziel alleen binnen tikken. De Kerels waren vooraf gewaarschuwd voor de statistieken van de sterkhouders van Leuven, maar lieten er zich dus toch aan vangen.

Henry doet het (2x)

Een kwartier later was het zelfs opnieuw raak. Deze keer was de voorzet van Sowah, opnieuw was het Henry die - deze keer met het hoofd - de netten kon doen trillen: 0-2. Het zit hem soms in de details, zoveel is duidelijk.

Aan de overkant kreeg Van Der Bruggen tussendoor namelijk ook een open kopkans, maar de kapitein mikte nog naast. De Kerels scoorden in vijftien wedstrijden amper 21 keer, waarvan nog vijf in de match tegen Beerschot: ook offensief mankeert het aan efficiëntie. Romo pakte dan weer een vrije trap van De Sart erg knap.

Genoeg goede bedoelingen bij de thuisploeg, maar Romo echt bedreigen of scoren lukte niet meer. Aan de overkant maakte Henry zijn hattrick nog vol op aangeven van Mercier. En zo is het OH Leuven dat een prima zaak doet in de Jupiler Pro League: het springt opnieuw over Anderlecht en komt naast Beerschot in de stand.