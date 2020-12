"Hij is een exceptioneel talent": Marc Brys laat zich uit over jonkie en wil ook in Kortrijk drie punten pakken

Op zaterdag staan vier duels op het programma in de Jupiler Pro League. In Kortrijk staat er een pittig duel op het programma. Beukt OH Leuven de poort richting top-4 open, of komt Kortrijk opnieuw snoezelen aan de linkerkolom?





Volg KV Kortrijk - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.