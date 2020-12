15

Goede voorzet van Wiegel. Frey kan de bal nog wel beroeren, maar meer niet.



13

Knap doorzetten van linksachter Wernersson, alleen levert het niets op. Even later komt Kaya in de Waaslandse zestien bijna bij de bal. Opnieuw kunnen de bezoekers net op tijd opruimen.



10

Waasland-Beveren zal vooral gevaarlijk proberen te zijn door zijn aanvallers de diepte in te sturen. Zo is er nu al eens een goed voorbeeld, maar KVM-doelman Coucke is als eerste op de bal.



7

Mrabti loopt slim weg bij een vrije trap. De aanname is ook goed. De Zweed legt vervolgens af voor Hairemans. Die zet voor, maar pal in de handen van Jackers.



4

Al een hachelijk standje in de zestien van Waasland-Beveren: na een mindere terugspeelbal van een ploegmaat tackelt Schoonbaert de bal tegen de voet van Mrabti en zo is het gevaar geweken.



1

De bal rolt: ze zijn aan het voetballen in deze kelderkraker.



1

KV Mechelen - Waasland-Beveren: 0-0







Vooraf

KV Mechelen - Waasland-Beveren is een zespuntenmatch in de strijd onderaan. Vooral voor KV is winnen een must. Vrancken probeert dat te realiseren met een aanvallend middenveld: Kaya neemt de plek van de met corona besmette Van Damme in, achteraan start Peyre in de plaats van Vanlerberghe. Waasland-Beveren, dat één punt meer heeft dan KVM, wil na een 10 op 12 verder gaan op hetzelfde elan. De elf die Moeskroen klopten blijven dan ook staan.