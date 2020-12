Waasland-Beveren rukt verder op met recordreeks en duwt tienkoppig Mechelen dieper in de put

Hoe een wedstrijd uitspelen eens de voorsprong op het bord staat? Bij KV Mechelen hebben ze het nog niet helemaal onder de knie. Een rode kaart pakken past dan alvast niet in het gewenste scenario. Waasland-Beveren ging met een man meer nog erop en erover en pronkt met een 13 op 15.

De keuze van Wouter Vrancken voor Kaya als vervanger van Joachim Van Damme onthulde de intenties: Malinwa moest aanvallen. Als derdelaatste in de stand was een zege in deze zespuntenmatch een must. Waasland-Beveren had echter met tien punten uit de laatste vier duels vertrouwen getankt. In de eerste 25 minuten van de partij gaven de bezoekers ook niets prijs.

Het overwicht van Mechelen was er wel, zij het steriel. De eerste keer dat de defensie van Waasland-Beveren dan echt uit verband gespeeld werd, resulteerde ook wel meteen in een heerlijke combinatie én goal. Schoofs bediende Hairemans en die laatste rondde fraai af. KV Mechelen was van plan om door te duwen en had kansen op een dubbele voorsprong.

Dubbele redding Jackers en uitsluiting Voet

Zover kwam het niet, want Jackers deed wat hij al weken doet: sterk keepen. Op een schot van Mrabti bracht de doelman redding met de voet. Ook de save op de kopbal van Schoofs vlak hierna was prima uitgevoerd. Hoewel de Mechelaars dus wel steeds meer op dreef geraakten, zou de wereld er snel heel anders uitzien. Voet was te laat met zijn ingreep op de doorgebroken Koita: Boucaut trok rood.

KV Mechelen dus nog meer dan een uur met tien spelers verder. Het had ook al een paar keer met een man minder met een voorsprong weggegeven. En ja hoor, ook deze keer zou de geschiedenis zich herhalen. Leuko legde prima achteruit, Heymans joeg de 1-1 hoog tegen de touwen. Amper twee minuten later was het voorbereidende werk van Heymans en knalde Koita binnen (1-2).

Het enige positieve voor geelrood: er was nog tijd genoeg om het goed te maken. En jawel, op het uur lukte het de gelijkmaker. Mrabti werkte de voorzet van Kaboré aan de eerste paal in doel: 2-2. Aan Waasland-Beveren dan maar weer om te reageren? Inderdaad: Coucke wist de verraderlijke vrije trap van Koita wel nog te keren.

Dan toch een goeie afstandsknal van Bertone

Op een afstandsschot van Bertone had de ex-keeper van Genk dan weer geen antwoord. Bertone had al enkele malen vanuit de tweede lijn richting doel geschoten, dit was duidelijk zijn beste poging. Deze keer bleef de voorsprong van Waasland-Beveren wel op het scorebord staan. Het zet met een 13 op 15 de beste reeks ooit op het hoogste niveau neer in het bestaan van de club. Bij KVM zijn de zorgen weer wat groter.