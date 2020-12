Pakt KV Mechelen broodnodige zege of zet Waasland-Beveren opmars verder?

KV Mechelen - Waasland-Beveren: het is een wedstrijd met wel wat geschiedenis en controverse. Anno december 2020 is echter vooral de sportieve situatie van beide teams van belang en is het een kelderkraker in 1A. De winnaar doet een gouden zaak onderin.

Op basis van het geleverde veldspel is het vrij onvoorstelbaar dat KV Mechelen zo laag staat in de stand, maar dat is wel de realiteit. Efficiëntie in beide zestien meters blijft hét probleem. De 2 op 6 uit de voorbije twee matchen had evengoed 6 op 6 kunnen zijn. In deze thuiswedstrijd tegen een rechtstreeks concurrent is het een must om nog eens de volle buit te pakken.

Waasland-Beveren werd een tijdje beschouwd als een kneusje van 1A, maar dat is in de jongste weken veranderd. De Waaslanders pakten 10 op 12 en hebben zo ondertussen al een punt meer dan Malinwa. Als de troepen van Nicky Hayen echt de stap richting middenmoot willen zetten, is het aangewezen om hun recente vorm ook in het AFAS-stadion te bevestigen.

KV Mechelen kan in deze zespuntenmatch geen beroep doen op krijger Joachim Van Damme, die positief testte op Covid-19. Ook nog geen Igor de Camargo. Defour en Engvall keren wel terug uit blessure. Voor Vranckx is het zijn eerste wedstrijd sinds zijn transfer naar Wolfsburg werd aangekondigd. Langs de kant van Waasland-Beveren ontbreekt Din Sula met een knieblessure. Ook voor Efford komt dit duel te vroeg.

