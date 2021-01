78

Suzuki, de doelpuntenmaker van vandaag, mag gaan rusten. Hij wordt vervangen door Noubissi.



78

Musashi Suzuki

Marius Noubissi





76

Toch nog eens de bezoekers. Ugbo trapt net naast, maar het schot is aangeraakt, dus het wordt een hoekschop.



71

Yan Vorogovskiy

Gregory Grisez





70

Abdoulie Sanyang

Dario van den Buijs





70

Bij Cercle Brugge doen ze wat ze kunnen, maar de bal wil er voorlopig niet in. Ze hebben nog 20 minuten om er verandering in te brengen.



62

Kanoute is de beste man op het veld bij Cercle Brugge. Zijn schot wordt aangeraakt en gaat in hoekschop.



60

Knappe actie van Musaba! Hij zet twee tegenstanders in de wind en zijn schot lijkt via een deviatie in doel te verdwijnen. Vanhamel kan er echter nog net bij.



57

De voorzetten van Biancone lijken voorlopig niet te willen lukken. Ook nu is zijn bal te ver.



55

Nog eens Beerschot. Het schot van Coulibaly gaat via Taravel in hoekschop.



51

Vanhoutte probeert het eens van ver. Vanhamel kan zijn poging over kijken.



49

Mooie aanval van Cercle Brugge. Hazard brengt de bal laag voor, maar Ugbo kan er net niet bij.



47

Een voorzet van Sanyang verdwijnt bijna in het doel van Didillon. De bal gaat net over.



46

Kan Cercle Brugge nog iets terugdoen in de tweede helft?



45

We krijgen drie minuten extra tijd in de eerste helft.



40

Weinig kansen in deze fase van de wedstrijd. Cercle Brugge heeft geen pogingen meer bij elkaar gevoetbald na het doelpunt van Beerschot.



34

Bijna Beerschot. Een slechte uittrap van Didillon komt tot bij Holzhauser. Het laatste station is Coulibaly, maar Velkovski raakt er nog net tussen.



32

Na het doelpunt heeft Cercle Brugge niet veel meer kunnen laten zien. Beerschot houdt makkelijk stand.



23



Doelpunt van Musashi Suzuki (Raphael Holzhauser)

Als Cercle Brugge het vergeet af te maken, gaat Beerschot er mee lopen. Suzuki legt de 1-0 tegen de touwen na een knappe assist van Holzhauser.



21

Hazard tegen de paal!

Wat een kans voor Cercle Brugge! Hazard loopt goed tussen de lijnen en haalt van net buiten de zestien uit, maar zijn schot spat uiteen op de paal.



18

Voorlopig is het voor beide ploegen moeilijk om een bal tussen de palen te krijgen. Nu is het Vanhoutte die over trapt.



16

Daar is de eerste kans voor de thuisploeg. Via een mooie actie van Sanyang komt de bal tot bij Coulibaly, maar die trapt over.



15

Gele kaart voor Yan Vorogovskiy





12

Kanoute probeert het eens van buiten de zestien. Het schot gaat over.



7

Velkovski raakt de bal helemaal verkeerd, waardoor het hoog over gaat. Cercle Brugge blijft de betere ploeg in deze openingsfase.



3

Cercle Brugge is goed aan de wedstrijd begonnen. Ze willen voor dreiging zorgen, maar Hotic kan de bal net niet binnenhouden.



2

Kan Beerschot na vijf wedstrijden zonder zege aanknopen met een overwinning of kan Cercle Brugge nog eens punten rapen na zeven nederlagen op rij?



1

Beerschot - Cercle Brugge: 0-0