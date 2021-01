Kan Beerschot na vijf wedstrijden nog eens winnen in de Jupiler Pro League? Vanavond wacht inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge

Vanavond nemen Beerschot en Cercle Brugge het tegen elkaar op in de Jupiler Pro League. Beide ploegen zouden een overwinning nog eens kunnen gebruiken, want Beerschot kon al vijf matchen niet meer winnen, terwijl Cercle Brugge is weggezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement.

Bij Beerschot zal het een speciale woensdag worden voor Raphael Holzhauser. Na de inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge staat de verkiezing van de Gouden Schoen op het programma en de Oostenrijker is één van de favorieten om de prestigieuze prijs binnen te halen. Cercle Brugge kan een overwinning zeker gebruiken. Ze staan op de voorlaatste plaats in het klassement na een reeks van zeven nederlagen op rij. Decostere en Omolo zijn er niet bij door blessures, terwijl nieuwkomer Denkey niet speelgerechtigd is. Met 21 naar Beerschot! 🟢⚫️ #BeeCer #levecercle



🩺 Decostere en Omolo blijven geblesseerd en ontbreken in de kern.

📑 Aangezien het om een inhaalwedstrijd gaat is nieuwkomer Kévin Denkey niet speelgerechtigd. pic.twitter.com/9YOq6Tawvu — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 12, 2021 Pakt Beerschot of Cercle Brugge de broodnodige zege?





Volg Beerschot - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.