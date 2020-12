Charleroi pakt in laatste secondes zege tegen Anderlecht na 80 minuten doodsaai voetbal

Anderlecht heeft zijn derde verlies van het seizoen geleden. Het doodsaaie duel leek op een brilscore uit te draaien, maar in de laatste secondes gaf paars-wit het nog weg na een individuele fout van Mustapha Bundu.

En wij die dachten dat kleurenblindheid meestal te maken had met rood en groen. Blijkbaar is er bij een klein percentage van de mensheid ook moeilijk onderscheid te maken tussen paars en wit. De 22 die vrijdagavond op het veld stonden zouden zich beter eens laten onderzoeken. Interessante testcases...

Kleurenblind

De hoeveelheid passes die in de voet van de man met de verkeerde kleur shirt aan waren na een halfuur al niet meer te tellen. Zoveel slordigheden dat het enerverend werd. Geen leuke wedstrijd om te zien dus. Als je in heel de eerste helft geen enkele doelkans ziet, mag je wel al eens klagen. Of een beetje sarcastisch worden.

De bal werd bij momenten zo mismeesterd dat het pijn deed aan de ogen. Beide ploegen wilden de tegenstander amper ruimte geven en slaagden daar ook in. Anderlecht probeerde het meest, maar geraakte niet door de muur. Lukas Nmecha zag quasi geen bal. Amuzu, Tau en Mukairu geraakten hun man amper voorbij.

Nmecha amper een bal gezien

Hoogtepunten na 45 minuten voetballen: nul. De verdedigingen een pluim geven was er zelfs over, want zo moeilijk was het niet om alles tegen te houden. Geen snelheid van uitvoering... Je zal maar Lukas Nmecha zijn, negen goals gemaakt en nu geen tien ballen geraakt in heel de match.

Eén keer had hij een scorekans, maar de gerehabiliteerde Penneteau had het doorzien. Anderlecht zakte wat meer in om meer ruimte te krijgen, maar kon daar amper gebruik van maken. Het was Charleroi dat nog de beste kans kreeg, maar Wellenreuther hield Benchaib van een doelpunt.

Een gelijkspel? Nee, dat werd het niet. In de laatste seconden verdedigde Murillo goed uit en gaf de bal aan Bundu. Die speelde centraal helemaal verkeerd in en Gholizadeh kon profiteren. Hij schoot de bal onder Wellenreuther binnen. Pijnlijke nederlaag voor Anderlecht.