Pakt Anderlecht vanavond ook de scalp van Charleroi?

Zowel voor Sporting Anderlecht als Sporting Charleroi staat de strijd om de tweede plaats op het programma vanavond. Degene die de 3 punten pakt zet zich in het spoor van leider Club Brugge en verhoogt de druk op de andere Play-Off 1 kandidaten.

Met twee overwinningen op rij kunnen de jonge troepen van Vincent Kompany met een goed gevoel afzakken naar het Stade du Pays van Sporting Charleroi. De zege tegen het Racing Genk van John van den Brom heeft Anderlecht vleugels gegeven. Zo zijn ze opgeklommen naar de 5de plaats in de stand en kunnen ze, mits een zege, vanavond de tweede plaats tijdelijk claimen.

Anderlecht kan vanavond toch rekenen op verdediger Lucas Lissens ondanks zijn rode kaart tegen KV Oostende. Het voorstel tot schorsing gaat namelijk pas in vanaf 23 december waardoor de belofteinternational zijn 2de basisplek in zijn nog jonge carrière kan claimen.

De huurling van Manchester City, Lukas Nmecha, was uitstekend tegen KV Oostende met twee doelpunten. Dit brengt zijn seizoenstotaal op 9 doelpunten waarmee hij topscoorder is bij Sporting Anderlecht. Benieuwd of hij dit vanavond kan herhalen tegen het goed georganiseerde Charleroi.

Oude bekenden

Anderlecht zal vanavond in Charleroi een paar oude bekende tegen het lijf lopen. Allereerst is er Guillaume Gillet, de man die voor Anderlecht vele oorlogen won op het middenveld. Na een passage bij FC Nantes, Olympiakos en RC Lens speelt hij sinds dit seizoen terug op de Belgische velden en verdedigt hij de kleuren van de Carolo's.

Met Lukasz Teodorczyk, die sinds vorige week hersteld is na een hardnekkige blessure, is er nog een andere oude bekende van Anderlecht bij Charleroi. Tot slot is er de trainer van Charleroi, Karim Belhocine, die bij Anderlecht nog een aantal weken hoofdtrainer is geweest.

Houden de Carolo's de 3 punten thuis? Indien ja dan verdrievoudigt je inzet bij betFIRST!