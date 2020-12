Sterke Bolat en owngoal nekken Club Brugge, sensationele 9 op 9 voor Gent en Hein Vanhaezebrouck

Club Brugge en AA Gent hebben er een onderhoudende Slag om Vlaanderen van gemaakt op zondagnamiddag. Blauw-zwart domineerde, maar Sinan Bolat stond pal. Aan de overkant was een owngoal voldoende voor de drie punten voor de Buffalo's.

Club Brugge begon als fiere leider aan de Slag om Vlaanderen en wilde de lijn van de voorbije weken graag doortrekken. Okereke speelde in de plaats van Lang, Deli en Vormer namen hun plek terug in en zo moesten ook Rits en Balanta op de bank plaatsnemen.

Jubileum in mineur

Kossounou schoof een rijtje door en moest als verdedigende middenvelder zo Vadis Odjidja aan banden proberen te leggen. Die vierde zijn 250e wedstrijd in eerste klasse uiteindelijk in mineur. Hein Vanhaezebrouck had geen wissels doorgevoerd in zijn basiself, maar na een kwartier moest hij wel bijsturen na een spierblessure bij Odjidja.

Tot dan had Gent zich zeker de evenknie getoond van Club Brugge. Het was met veel druk op de bal begonnen en kreeg met Yaremchuk - na erg nonchalant verdedigen van Deli - de beste kans om te scoren. Aan de overkant hadden we dan wel al een kopslag van Ricca gehad en een prima redding van Bolat, maar toch.

Na de gedwongen wissel nam blauw-zwart het heft echter helemaal in handen. Bij de koffie had het al acht hoekschoppen en diverse vrije trappen gekregen en 60% balbezit gehad. Vanaken had ook al Bolat op zijn weg gevonden en zo gingen we rusten zonder doelpunten.

Wachten op Godot? Owngoal maakt het verschil

Ook na de pauze aanvankelijk hetzelfde spelbeeld: Club Brugge met de druk en de dominantie, maar Yaremchuk mikte de eerste grote kans wel met de kop tegen de deklat. En zo bleef het aan beide kanten spannend en wachten tot iemand het verlossende doelpunt zou gaan maken in een match die qua intensiteit en tempo wel een doelpunt verdiende.

Gaandeweg werden de duels ook bitser en het sfeertje af en toe wat grimmiger. Halfweg de tweede helft was het dan toch raak. Met Mohammadi en Castro-Montes waren beide flankverdedigers van Gent in de grote rechthoek van Club Brugge. De eerste met de voorzet, de tweede dwong Ricca tot een eigen doelpunt.

Blauw-zwart zette daarna zo mogelijk nog meer druk op de ketel, maar ook op een prima mogelijkheid van Lang stond Bolat pal. De Buffalo's hielden stand en pakten zo 9 op 9. Ze komen zelfs 'al' tot op elf punten van leider Club Brugge.