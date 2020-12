Slag om Vlaanderen met nóg meer belang dan anders: "Daarom is eerste staan belangrijker" vs "Bij een pandoering is het opnieuw beginnen"

De Slag om Vlaanderen is een duel om toch altijd stiekem een beetje naar uit te kijken. En dat is ook op zondag 20 december 2020 niet anders.

Club Brugge kroonde zich deze week officieel tot herfstkampioen, voor zover dat in coronatijden en play-offtijden nog van grote waarde is. Maar toch: na een moeizame seizoenstart staat blauw-zwart er toch weer helemaal.

En toch: als de competitie door bepaalde verstrengde coronamaatregelen nu of snel zou moeten stoppen, dan is Club Brugge door de nieuwe regels dan wel kampioen: een half seizoen volstaat voor de Pro League in coronatijden.

Vormer, Schrijvers en Horvath keren terug voor de Slag om Vlaanderen morgen. Ook Lang zit in de selectie 馃挭馃徏馃數鈿 #CluGnt pic.twitter.com/Hku0KYvgoy — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 19, 2020

"In andere jaren kan je misschien wat gas terugnemen voor de play-offs, nu kan dat niet. Het is veel belangrijker geworden om op de eerste positie te staan", gaf ook coach Philippe Clement vooraf aan. Die recupereert met Vormer, Lang, Schrijvers en Horvath heel wat schoon volk in zijn selectie. Ook Emmanuel Dennis zit in de selectie na een afwezigheid vanwege de begrafenis van zijn broer.

Bij AA Gent is er na een 6 op 6 ook sprake van een revival, al is de match in Brugge misschien de eerste echte test van Hein Vanhaezebrouck. Die bleef zelf voorzichtig vooraf (lees er HIER nog eens meer over), terwijl de spelers wél veel vertrouwen hebben ondertussen (lees daar HIER nog eens meer over).

