KV Oostende en KAS Eupen dat na een kwartier met een man minder moest, delen de punten

KV Oostende kon met een man meer op eigen veld niet winnen van KAS Eupen. De punten worden verdeeld in de Diaz Arena.

De wedstrijd tussen KV Oostende en Eupen begon slap. KV Oostende speelde in balbezit maar kon daar niet meteen kansen mee creëeren. Bij Eupen werd afgewacht. Tijdens het openingskwartier kwamen de Panda’s amper over de middenlijn, het was vooral eenrichtingsverkeer. Bij de thuisploeg liep het telkens mis bij de laatste pas. KV Oostende kreeg wel een vrije trap toegewezen op een interessante plaats nadat Hjulsager doorbrak maar iets te hardhandig tegen de grond werd getrokken door Agbadou. De Deen probeerde het rechtstreeks met een trap, maar de bal ging een metertje naast. Enkele minuten later kwam Eupen toch eens piepen. De bezoekers zetten een mooie aanval in, Cools probeerde het in de zestien af te werken, maar Hubert kon makkelijk klemmen.

Rode kaart

Na het openingskwartier liet Agbadou zich wel heel negatief opmerken. De Ivoriaan raakte wel degelijk op de bal maar schoof bij de tackle door en plantte zo zijn studs op het been van D’Arpino die het uitschreeuwde en verzorging nodig had op het veld. Scheidsrechter Van Damme trok meteen rood en stuurde de speler naar de douches. D’Arpino kon na verzorging terug verder spelen.

🟥 | Emmanuel Agbadou krijgt een rode kaart voor een harde ingreep op D'Arpino. De juiste beslissing? 🧐#KVOEUP pic.twitter.com/2U2t8vIY7n — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 12, 2021

Desondanks dat ze na een kwartier al met een man minder moesten doorgaan, stond Eupen wel zijn mannetje. De Kustboys konden zelfs met een man meer geen gevaar brengen. Uiteindelijk was het Eupen die de meest uitgespeelde kans bij elkaar speelde. Ngoy kreeg de voorzet van N’Dri en kon langs Hubert de bal naar doel tikken, maar raakte de paal. Zo gingen we rusten met een brilscore.

Tweede helft

Na amper vier minuten spelen kwam Eupen op voorsprong! Prevlja trapte zijn ploeg op voorsprong. Hij dribbelde tussen twee verdedigers door en kon mooi afwerken tussen de benen van Hubert door. Het doelpunt had de thuisploeg duidelijk wakkergeschud.

KVO ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Gueye kon een voorzet richting doel koppen maar die ging enkele centimeters naast. Ook Bataille zetten even later zijn ploegmaats D’Arpino op weg naar doel, maar het schot ging naast.

Geel voor Jäkel

Bij de Kustboys ging het licht plots uit bij Jäkel. Hij vloog over de bal en raakte hard de enkel van Cools, maar scheidsrechter Van Damme hield de rode kaart op zak en trok geel, tot ongenoegen van de Eupense bank.

De gelijkmaker

Invaller Kvasina kopn uiteindelijk toch een doelpunt versieren voor KV Oostende, dat al 65 minuten met een man meer speelde. Beide ploegen zetten nog druk en gingen voluit voor winst, maar uiteindelijk werden de punten verdeeld in de Diaz Arena. KV Oostende staat zo op een achtste plaats in de ranking, KAS Eupen op een 13de plaats.