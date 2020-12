Antwerp kent geen problemen met Waasland-Beveren en boekt vlotte overwinning op de Freethiel

Antwerp heeft deze avond met 0-3 gewonnen op het veld van Waasland-Beveren. Refaelov, Ampomah en Mbokani zorgden voor de doelpunten. Toch was er ook nog een minpuntje voor Antwerp, want Refaelov moest in de eerste helft naar de kant met een blessure.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Waasland-Beveren. De bal kwam tot bij Frey en de aanvaller haalde uit, maar Butez ging goed plat. Aan de overkant kwam Ampomah er dan weer dicht bij, maar hij raakte niet voorbij Jackers.

Iets voor het half uur was het dan toch raak voor Antwerp. Refaelov mocht aanleggen voor een vrije trap en de aanvallende middenvelder schilderde de bal heerlijk voorbij Jackers in doel: 0-1.

Antwerp duwde door en al snel stond ook de 0-2 op het bord. Een mooie combinatie kwam via Haroun tot bij Ampomah en de flankaanvaller had de bal maar binnen te duwen. Het was meteen ook het eerste doelpunt van Ampomah voor Antwerp.

Waasland-Beveren probeerde daarna af en toe voor dreiging te zorgen, maar net voor de rust was de wedstrijd gespeeld. Een terugspeelbal van Schoonbaert was te zacht, waardoor Mbokani ertussen zat. De aanvaller omspeelde Jackers en legde de 0-3 tegen de netten. 0-3 was meteen ook de ruststand.

De tweede helft had weinig om het lijf. Antwerp was duidelijk al zeker van de zege en Waasland-Beveren kon er maar weinig tegenover zetten. De beste kansen waren zelfs nog voor Antwerp, maar Mbokani raakte niet voorbij Gamboa en Seck kopte van dichtbij over.

0-3 was zo dus ook de eindstand. Door deze overwinning kan Antwerp na een 0 op 9 opnieuw aanknopen met de overwinning en komen ze op de zevende plaats. Waasland-Beveren volgt op de vijftiende plaats.