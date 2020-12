Kan Antwerp na een 0 op 9 opnieuw aanknopen met een overwinning op het veld van Waasland-Beveren?

Vanavond staan Waasland-Beveren en Antwerp tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Met 13 op 18 doen de Waaslanders het uitstekend de laatste wedstrijden. Antwerp heeft dan weer iets recht te zetten, omdat ze in haar laatste drie matchen geen punten kon pakken.

Het draait de laatste weken goed bij Waasland-Beveren. Op de vorige speeldag verloor de club wel kansloos van KAA Gent, maar in de laatste zes competitiewedstrijden waren de Waaslanders wel goed voor 13 op 18. Leuko is er vandaag niet bij door een blessure die hij in de vorige wedstrijd heeft opgelopen, maar Nicky Hayen kan wel terug rekenen op Efford. De aanvaller is opnieuw fit.

Bij Antwerp zijn de drie punten dan weer broodnodig. De ploeg van Ivan Leko verloor haar laatste drie wedstrijden (tegen KRC Genk, Club Brugge en Zulte Waregem) in de Jupiler Pro League. Er zakt een selectie van 20 spelers af naar de Freethiel, maar onder meer Hongla en Benson zijn daar niet bij.

Houdt Waasland-Beveren de drie punten thuis of kan Antwerp nog eens winnen na een 0 op 9?