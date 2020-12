STVV knokt zich met gouden driepunter tegen tien man van Essevee naast Mechelen en Moeskroen, hoofdrol voor VAR en arbitrage

STVV heeft een prima zaak gedaan in de strijd tegen de degradatie. Na een erg nerveuze bedoening bleken doelpunten van Suzuki en Caufriez genoeg voor drie gouden punten. Al zal er achteraf ook nagekaart worden over een dubieus strafschopgeval.

Zulte Waregem had de voorbije weken het nodige vertrouwen getankt en leek zeker na de zege bij Antwerp op de goede weg. "Maar zonder een zege tegen STVV zijn die punten op Antwerp niks waard", gaf Francky Dury voor af aan. Essevee doet het buitenshuis beter dan thuis, het moest De Bock (geelgeschorst), Chory en Deschacht missen. Bianda, Vossen en Pletinckx waren zo de drie nieuwe namen.

VAR in een hoofdrol

Bij de bezoekers maakte Peter Maes na de vorige wedstrijd amper één (noodgedwongen) wissel: De geschorste Asamoah werd vervangen door Konaté. "Dat we laatste staan? Dat betekent ook dat het niet slechter kan en dat het alleen maar kan verbeteren."

Na amper twee minuten leek veel van de goede intenties van de Kanaries al de vuilbak in te kunnen, want Jelle Vossen profiteerde van slecht ontzetten van doelman Schmidt. Hij kreeg de bal wel ook op de elleboog geknald en dus kwam de VAR tussen: geen doelpunt, geen feest voor Essevee.

Scheidsrechter De Cremer en de VAR namen nog eens de hoofdrol op zich in de eerste helft. Na een tackle van Caufriez op Bruno nam die eerste de bal al vallend mee met de hand. De VAR zag er een elfmeter in, De Cremer weigerde - tot ongenoegen van Francky Dury - te luisteren.

Veel animo, weinig voetbal

Randgevallen en animo genoeg, met ook wat bitsige duels in een wedstrijd die toch vooral op het middenveld werd uitgevochten. Peter Maes haalde nog voor het halfuur een boze Sankhon naar de kant voor Garcia, het leidde wat af van het niet bijster goede voetbal. Essevee had met hoge druk de Kanaries wel veelvuldig in de problemen gebracht, maar echt grote kansen had dat al bij al niet opgeleverd: 0-0 bij de koffie.

Aanvankelijk ook na de rust meteen veel druk van de thuisploeg, maar het waren de bezoekers die op voorsprong kwamen. Caufriez werd voorbij Bianda gelanceerd en kon uiteindelijk ternauwernood achteruitleggen voor Suzuki: 0-1.

Bianda werd een paar minuten later helemaal de gebeten hond bij Essevee, want met zijn tweede gele kaart op een kwartier zette hij zijn ploeg ook nog een halfuur met een man minder. Daarin bleef STVV met de moed der wanhoop verdedigen. Al kreeg het eigenlijk wel zelf de beste kansen om vanuit de vrijgekomen ruimte de 0-2 te maken, Caufriez besliste de match in blessuretijd met een knappe lob. STVV doet een prima zaak en komt naast Mechelen en Moeskroen in de stand.