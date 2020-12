Dury en Maes kijken elkaar nog eens in de ogen: "Dan heeft winnen op Antwerp geen zin gehad"

Oostende - Eupen? Gaat niet door. Beerschot - Cercle? Gaat niet door. Gelukkig wordt er op zaterdag hier en daar wél nog gevoetbald.

Zo is er het duel tussen Zulte Waregem en STVV, twee teams die momenteel onder een ander gesternte aan het spelen zijn. De thuisploeg heeft de wind eindelijk wat in de zeilen en won in de midweek nog bij Antwerp.

Een erg deugddoende zege, die nu een vervolg moet krijgen tegen de Limburgers uit Sint-Truiden. "Het heeft geen zin om te winnen op Antwerp als je daarna verliest van STVV", aldus Francky Dury in zijn voorbeschouwing.

Deze 20 namen stomen zich klaar voor het belangrijke duel tegen STVV! 🔥



Francky Dury moet het wel doen zonder aanvaller Chory, geblesseerd geraakt op de Bosuil. Laurens De Bock is geelgeschorst, Van Hecke, Dompé en Zarandia blijven ook deze week gewoon langs de kant vanwege blessures.

Peter Maes wil dan weer dringend punten pakken met STVV, om van de laatste plaats weg te raken. Dat zal hij doen met volgende namen:

